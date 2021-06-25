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​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года

В конце 2021 года под Нефтеюганском будет работать современный полигон для ТКО

​Нефтеюганский полигон для сортировки и хранения мусора откроется до конца года
Фото informugra.ru

Новый большой и современный полигон для сортировки, переработки, обезвреживания и хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) в Нефтеюганском районе достроят осенью, а откроют к концу 2021 года. Об этом стало известно на выездном совещании, прошедшем непосредственно на готовящемся объекта. В нем приняли участие представители правительства, думы и общественной палаты Югры, а также кураторы со стороны концессионера – АО «Ситиматик».

Директор по созданию инфраструктурных объектов этой компании Игорь Гаврилов рассказал, что готовность полигона составляет 80 процентов. «Основные работы по объектам завершены: выполнена частичная отделка, завершаются монтаж коммуникаций, земляные работы, готовится въездная группа. Остаются работы по благоустройству и внутренней отделке», – сообщил он.

«Нефтеюганский полигон проектной мощностью 90 тыс. тонн в год позволит качественно подойти к решению вопроса по обращению с отходами. И уже в ближайшее время Нефтеюганский район, Пыть-Ях и Нефтеюганск полностью перейдут на новую систему переработки отходов», – цитирует департамент общественных и внешних связей Югры заместителя губернатора Алексея Забозлаева.

Предполагается, что часть поступающих на этот полигон отходов будут отсортированы и отправятся на переработку, чтобы в дальнейшем превратиться в санитарно-гигиенические изделия, флексы и гранулы из пластика, картона и пеностекольного щебня. Органические отходы предполагается преобразовывать в компост.

Всего в Югре будет пять подобных полигонов ТКО общей мощностью в 590 тысяч тонн в год – они расположатся в Нижневартовском, Ханты-Мансийском, Октябрьском и Нефтеюганском районах, а также под Сургутом. К слову, сургутский полигон уже находится в стадии отбора концессионеров.


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Сегодня в 09:44, просмотров: 93, комментариев: 0
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