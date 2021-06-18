В Нефтеюганском районе сотрудник пожарной части спас бельчонка от сороки

Пожарный из поселка Каркатеевы Нефтеюганского района спас бельчонка от нападения сороки. Теперь рыжий зверек живет у неравнодушного мужчины, так как найти его гнездо не удалось.

«Как нам сообщил диспетчер, сейчас бельчонок чувствует себя хорошо, но пока живет в квартире. Его кормят из пипетки специальным молоком, как только зверек подрастет его выпустят на волю», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отметим, что сотрудники экстренных служб зачастую помогают и животным. Например, ранее мы писали о лошади, которая застряла копытом в каркасе кровати – вызволять травоядное пришлось няганьским спасателям.