ДТП с пятью машинами произошло в Нефтеюганске

В Нефтеюганске накануне, 16 июня, случилось ДТП с участием пяти машин. Так, в районе офиса «Роснефти» на улице Ленина столкнулись «Ауди А6», «Шевроле Нива», «КИА», «ВАЗ» и «Тойота». Водитель «ВАЗ» получил травмы.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя «Ауди»: он выехал на встречную полосу.

«За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека получили травмы», – добавили в пресс-службе ГАИ Югры.

Напомним, что ранее мы сообщали о тройном ДТП: вартовчанин на «Ниссане» собрал «паровозик» из легковушки и автобуса, один человек пострадал.