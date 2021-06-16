Сотрудники транспортного предприятия в Нефтеюганске полгода жили без зарплаты

В Нефтеюганске руководитель одного из транспортных предприятий города стал фигурантом уголовного дела из-за того, что полгода не платил зарплату сотрудникам. Общая сумма долга перед 60 работниками превысила шесть миллионов рублей. Деньки у компании были, но направлялись на другие цели, выяснили следователи.

«По версии следствия, указанный руководитель в период с декабря 2020 года по июнь 2021 года не выплачивал заработную плату более чем 60 работникам организации. При этом на счетах организации имелись денежные средства, однако они направлялись на другие цели. В результате действий подозреваемого перед работниками образовалась задолженность на сумму более шести миллионов рублей», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас на предприятии проходит бухгалтерская экспертиза, а также принимаются меры к возмещению потерпевшим причиненного материального ущерба.