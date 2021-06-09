В Нефтеюганске произошел пожар в жилом доме

В среду, 9 июня, в микрорайоне 8а Нефтеюганска произошел пожар в жилом доме. Загорелся балкон на третьем этаже. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

Сообщение о возгорании поступило в 9.45. К моменту прибытия пожарных с балкона валил густой дым, а из окна квартиры над горящим помещением просил о помощи человек.

«Старшим должностным лицом незамедлительно было принято решение о создании звена газодымозащитников для спасения людей, вместе с этим проводилась эвакуация жильцов дома. Эвакуировано 13 человек, спасены один взрослых и двое детей из квартиры над горящим балконом, один взрослый из квартиры, где происходило горение балкона», - цитируют сообщение 6 пожарно-спасательного отряда в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск».

Через 12 минут открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Огнем повреждены два балкона.