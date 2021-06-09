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​Двух детей и двух взрослых спасли из горящего дома в Нефтеюганске

В Нефтеюганске произошел пожар в жилом доме

​Двух детей и двух взрослых спасли из горящего дома в Нефтеюганске
Фото: vk.com/eto_yugansk_detka

В среду, 9 июня, в микрорайоне 8а Нефтеюганска произошел пожар в жилом доме. Загорелся балкон на третьем этаже. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета.

Сообщение о возгорании поступило в 9.45. К моменту прибытия пожарных с балкона валил густой дым, а из окна квартиры над горящим помещением просил о помощи человек.

«Старшим должностным лицом незамедлительно было принято решение о создании звена газодымозащитников для спасения людей, вместе с этим проводилась эвакуация жильцов дома. Эвакуировано 13 человек, спасены один взрослых и двое детей из квартиры над горящим балконом, один взрослый из квартиры, где происходило горение балкона», - цитируют сообщение 6 пожарно-спасательного отряда в паблике «Это Юганск, детка Нефтеюганск».

Через 12 минут открытое горение было ликвидировано, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. Огнем повреждены два балкона.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 267, комментариев: 0
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