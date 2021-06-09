Житель Сургута украл шесть кило сыра в одном из магазинов Нефтеюганска

Полицейские задержали 33-летнего жителя Сургута, которого подозревают в краже сыра из магазина в Нефтеюганске. Преступление запечатлели камеры видеонаблюдения.

«На записи видно, как мужчина, находясь в помещении торгового объекта, подходит к стеллажу с молочными продуктами. Затем он начинает складывать упаковки с сыром в корзинку, после чего проходит к выходу и скрывается в фойе», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Нефтеюганску.

Мужчина вынес шесть килограммов сыра на общую сумму более пяти тысяч рублей.

Стражи порядка быстро установили личность злоумышленника, потому что он неоднократно попадал в поле зрения полиции. Вскоре он был задержан в Сургуте.

«Мотивы своего поступка подозреваемый объяснил тем, что у него скоро день рождения, и таким образом он решил сэкономить на продуктах для праздничного стола», - рассказали в полиции.

Сейчас любитель экономить находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, ему грозит наказание по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража).