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Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит

В Нефтеюганском районе будут судить мужчину за убийство

Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит
фото: oka.fm

В Нефтеюганском районе произошло пьяное убийство. Неоднократно судимый житель Оренбургской области зарезал мужчину. Инцидент произошел 16 марта 2021 года в поселке Салым.

Установлено, что 35-летний местный житель поругался с обвиняемым из-за того, что последний написал заявление на их общего знакомого о краже телефона. Злоумышленник ударил обидчика в грудь ножом, из-за чего тот скончался на месте.

«Злоумышленник не признал вину, оправдываясь агрессивным поведением потерпевшего. Вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в СК Югры.


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01 июня в 16:05, просмотров: 1748, комментариев: 0
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