Пошел на обгон: в автоаварии под Нефтеюганском погибли три человека

В Госавтоинспекции назвали предварительные причины аварии под Нефтеюганском, в которой погибли три человека.

«По предварительным данным, водитель Nissan для совершения маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАН под управлением 45-летнего мужчины», - сообщили в отделении пропаганды окружного ведомства.

Напомним, смертельное ДТП случилось ночью в субботу, 22 мая, на 645 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района. В результате столкновения автомобилец Nissan и МАН погибли 43-летний водитель легковушки и два его пассажира, мужчины 35 и 37 лет.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 15 – получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.