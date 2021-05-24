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​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку

Пошел на обгон: в автоаварии под Нефтеюганском погибли три человека

​Причиной смертельного ДТП в Югре стал выезд на встречку
Фото: vk.com/gbdd86

В Госавтоинспекции назвали предварительные причины аварии под Нефтеюганском, в которой погибли три человека.

«По предварительным данным, водитель Nissan для совершения маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем МАН под управлением 45-летнего мужчины», - сообщили в отделении пропаганды окружного ведомства.

Напомним, смертельное ДТП случилось ночью в субботу, 22 мая, на 645 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района. В результате столкновения автомобилец Nissan и МАН погибли 43-летний водитель легковушки и два его пассажира, мужчины 35 и 37 лет.

Всего за выходные на территории округа зарегистрировано девять дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 15 – получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.


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Сегодня в 10:20, просмотров: 319, комментариев: 0
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