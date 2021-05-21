Посетители МФЦ Нефтеюганска могут поставить прививку от ковида

В здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нефтеюганска открыт дополнительный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции

«Мобильный прививочный пункт расположен с левой стороны, рядом с окном № 1. Пункт вакцинации будет работать с понедельника по субботу с 09:00 до 13:00 и без предварительной записи. Любой желающий нефтеюганец может привиться от COVID-19 в здании МФЦ, для этого достаточно прийти с паспортом и страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования в многофункциональный центр», - сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Перед прививкой пациентов осматривает терапевт. Вакцинацию проводят препаратом «Гам-КОВИД-Вак».

По данным на 19 мая, первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты свыше десяти тысяч нефтеюганцев, вторым – порядка семи тысяч. 17 мая город получил еще один транш вакцины – 2000 доз.