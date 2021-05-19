В Нефтеюганском районе утонул мужчина

Под Нефтеюганском в реке Тарсап нашли труп мужчины. Поисками занимались спасатели мобильного поисково-спасательного отряда учреждения «Центроспас-Югория», работы по обнаружению завершились накануне, 18 мая.

«Согласно сообщению сотрудников полиции была обнаружена лодка с личными вещами мужчины 1983 года, место нахождения самого мужчины не известно. Прибыв к месту вызова, спасатели обследовали около 100 м2 акватории. Тело мужчины найдено и передано сотрудникам полиции», – рассказали в пресс-службе организации.