Следователи начали проверку после происшествия на кладбище в Нефтеюганске

В Нефтеюганске следователи начали проверку информации об осквернении надмогильных сооружений. Виновникам грозит наказание по статье 244 УК РФ «надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

«По предварительным данным 12 мая 2021 года в дневное время трое детей в районе старого кладбища города Нефтеюганск повредили надгробья, рвали цветы, замазывали портреты захороненных граждан, из которых некоторые родились 1930-х годах. Следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, в том числе причины, побудившие детей к такому поведению, степень повреждения памятников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, а также меры, направленные на приведение в целостность и надлежащий вид надмогильных сооружений», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее сообщалось, что детей, повредивших могилы, поставили на учет, а их родителям грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию.