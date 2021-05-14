Родителей малолетних хулиганов, испортивших надгробия на нефтеюганском кладбище, накажут рублем

Родителей нефтеюганских школьников, которые портили надгробия, нашли. За детские шалости им придется ответить рублем, правда сумма совсем небольшая – всего 500 рублей за «невыполнение обязанностей по воспитанию». Об этом сообщает телеканал «Мегаполис» со ссылкой на УМВД Югры.

В пресс-службе ведомства после проверки поста в паблике пояснили, что повреждения на могильных плитах были и раньше, хулиганы лишь испачкали их поминальной едой. Несовершеннолетних уже поставили на учет.

Напомним, что инцидент произошел 13 мая. О негодяях в социальных сетях рассказала одна из местных жительниц.