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​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин

Нефтеюганец, который в порыве ярости убил женщину и ранил мужчину, пойдет под суд

​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин
Фото: hmao.sledcom.ru

В Нефтеюганске перед судом предстанет 34-летний мужчина, который обвиняется в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью. Преступление совершено 14 февраля 2021 года в одном из домов восьмого микрорайона города во время застолья.

«Во время совместного распития алкоголя между обвиняемым и 36-летней хозяйкой квартиры произошел словесный конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес три удара ладонью по затылку женщине, а она в ответ нанесла один удар лежавшим на столе ножом в область живота обидчику. Оскорбленный агрессивным поведением женщины обвиняемый выхватил нож и, продолжая ссору, нанес им не менее пяти ударов в область шеи и туловища потерпевшей, от которых та скончалась на месте происшествия. Находившийся в этот момент рядом 34-летний сожитель потерпевшей попытался отомстить злоумышленнику, однако получил от того четыре удара ножом в область живота, грудной клетки и лица», - рассказали о произошедшем в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сожитель убитой остался жив, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Уголовное дело передано в суд с обвинительным заключением прокуратуры.


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13 мая в 17:15, просмотров: 792, комментариев: 0
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