В Нефтеюганске дети-вандалы издевались над могильными памятниками

В Нефтеюганске дети нашли забаву на городском кладбище. Трое ребят-вандалов разгромили надгробное ограждение и издевались над приношениями усопшим. Об этом местная жительница написала в местном сообществе «О! Нефтеюганск» во ВКонтакте. Она стала свидетелем безобразия и прогнала детей с кладбища. По словам женщины в компании было двое мальчиков и одна девочка. Последняя разбивала вареные яйца о фотографии усопших на могильных камнях и размазывала по ним. Дети рвали цветы, которые возложили на могилы в родительский день, и всячески пытались повредить памятники.

«Когда я закричала на них, они побежали через кладбище на автобусную остановку. Были хорошо одеты, с рюкзаками. Явно не из неблагополучных семей. Только родители видимо воспитанием этих деток не занимаются совсем. Страшно представить, кто из них вырастет», – пишет жительница Нефтеюганска.