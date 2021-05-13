Жители Нефтеюганска заметили ползущую змею на базе отдыха

В Югре начинают просыпаться змеи. Одну из них заметили жители Нефтеюганска – фотографии пресмыкающегося моментально разлетелись по местным сообществам. Подписчики предположили, что автору публикации повстречалась гадюка.

«В районе базы отдыха «Парус». Будьте бдительны и аккуратны, если соберетесь туда на выходных отдыхать», – написала горожанка в паблике «О, Нефтеюганск».

Отметим, что если вы повстречали змею, лучше ее не трогать и дать возможность уползти: первыми они не нападают, так как боятся людей. При укусе змеи необходимо срочно обратиться в медучреждение.