Сегодня, 2 мая, ночью в Нефтеюганске загорелась крыша жилого дома. Инцидент произошел в 13 доме восьмого микрорайона. Видео и фото с места событий публиковали горожане в местное сообщество «Это Юганск, детка».

Как сообщает пресс-служба МЧС округа, пожарные и бригада скорой помощи прибыли быстро. Из здания эвакуировали 16 человек. Девять огнеборцев занимались тушением огня. На локализацию потребовалось 10 минут, на ликвидацию – полчаса. Причину возгорания еще предстоит выявить дознавателям.

Напомним, что накануне в центре Нижневартовска загорелся нежилой деревянный дом.