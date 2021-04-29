В Нефтеюганске – ДТП, пострадал ребенок

Югорские водители продолжают терять бдительность. 27-летний нефтеюганец за рулем «Шевроле» сбил восьмилетнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованного рядом автомобиля. От удара ребенок получил травмы.

Всего за минувшие сутки югорские автоинспекторы зафиксировали две аварии, в которых двое получили травмы. Также сотрудники ДПС задержали трех водителей за управление транспортом в нетрезвом состоянии, одного – за отказ от освидетельствования, еще одного – за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

Водителей, пересекших двойную сплошную, рекордно много – их за минувший день оштрафовали 98. Также 27 водителей нарушили требования к перевозке детей и были наказаны.