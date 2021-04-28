Сергей Дегтярев, переболевший COVID-19, поставил первый компонент «Спутника V»

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев вакцинировался первым компонентом «Спутника V». Об этом он сообщил на личной странице в социальных сетях.

«С момента прививки чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов не ощущаю. Уверен, что именно массовая вакцинация поможет нам окончательно побороть COVID-19 и вернуться к привычной жизни», - написал он.

Сергей Дегтярев переболел коронавирусом летом 2020 года. Тогда вирусом заразились более 30 сотрудников городской администрации. На борьбу с болезнью у градоначальника ушел месяц.

Ранее прививку поставила губернатор Югры Наталья Комарова, которая также уже переболела коронавирусом.