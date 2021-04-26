Оскорбивший свидетеля подсудимый из Нефтеюганска увеличил себе наказание

Нефтеюганец, обругавший свидетеля прямо в зале суда, увеличил себе уголовный срок. Такое наказание вынес Нефтеюганский районный суд в обвинительном приговоре.

Инцидент произошел в декабре 2019 года. 33-летний нефтеюганец, обвиняемый в тяжком преступлении, находился в зале судебного заседания. В момент допроса свидетеля преступления, он не выдержал, и публично выругался на того нецензурной бранью, унизив его достоинство.

Суд это счел неуважением не только к свидетелю, но и ко всему судебному процессу. Стало быть, обвиняемый нарушил ч. 1 ст. 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства).

С учетом позиции государственного обвинителя, суд увеличил обвиняемому наказание до трех лет и 11 месяцев лишения свободы. Срок ему придется «мотать» в исправительной колонии общего режима.