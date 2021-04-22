В Нефтеюганском районе с поличным поймали мужчину, который незаконно срубил шесть деревьев

Житель Нефтеюганского района нарубил дров на уголовку – шесть спиленных берез оценили в 123 тысячи рублей. Сейчас горе-дровосек находится под подпиской о невыезде.

Инцидент случился в марте 2021 года в районе берега реки Большой Салым. Транспортные полицейские с поличным задержали югорчанина, который рубил деревья с помощью бензопилы для личных нужд.

«В настоящее время в отношении злоумышленника в Сургутском ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 260 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.