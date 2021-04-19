На федеральной трассе в Югре начался ямочный ремонт

На автодороге Р-404 «Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск» организовано реверсивное движение из-за ремонта. Работы ведутся на участке с 595-го по 600 километр в Нефтеюганском районе, сообщает пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор».

Работы идут и на других уральских трассах. Специалисты проводят ямочный ремонт и работы по защите тонких слоёв на автодорогах Р-354 «Екатеринбург - Шадринск – Курган», М-5 «Урал» и Р-351 «Екатеринбург – Тюмень».

«Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим», - отметили в компании.