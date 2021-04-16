На трассе «Тюмень - Ханты-Мансийск» Лада врезалась в КАМАЗ - есть погибшие

Ранним утром на 587 километре дороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» Нефтеюганского района столкнулись «Лада Приора» и «КАМАЗ». По предварительным данным, «Приора» под управлением 24-летнего мужчины выехала на встречную, после чего и произошло столкновение. водитель «Лады» и его 46-летний пассажир погибли, второй пассажир, 31-летний мужчина, получил травмы.

Всего за минувшие сутки в Югре зафиксировано 5 аварий, в которых трое погибли и пять – получили травмы, в том числе один ребенок.

Автоинспекторы задержали восемь водителей за управление транспортом в нетрезвом виде, двух – за отказ от медицинского освидетельствования, еще двух – за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. 21 водитель привлечен к ответственности за выезд на встречную полосу, 96 – за отсутствие детских кресел.