В Нефтеюганском районе мужчина спрыгнул с моста и погиб

В Нефтеюганском районе погиб 45-летний мужчина, упавший с автомобильного моста через реку Юганская Обь. В обстоятельствах происшествия разбираются следователи.

Трагедия произошла в 10.00 в среду, 7 апреля. «45-летний мужчина вышел из служебного автомобиля «Нива», на котором передвигался, и прыгнул с моста, расположенного недалеко от города Нефтеюганск, на лед реки Юганская Обь. В результате падения с высоты более 20 метров на твердую поверхность льда мужчина скончался на месте происшествия», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Следователи проверяют все обстоятельства, приведшие к трагедии. «Проверяется версия о семейном конфликте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - добавили в ведомстве.