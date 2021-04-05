В Нефтеюганске пьяный пенсионер убил своего сына во время ссоры

Очередное жестокое убийство сына произошло в Югре – пенсионер расправился со своим родственником с помощью ножа. Преступление было совершено на почве пьяной ссоры.

По версии следствия, инцидент произошел 27 января 2021 года в Нефтеюганске. Обвиняемый начал спорить с сыном, который, в свою очередь, попросил у отца денег. Конфликт мирно решить не удалось – горожанин ударил потерпевшего ножом в область ключицы, отчего тот скончался на месте происшествия.

Отмечается, что юганец уже был осужден в прошлом году за причинение тяжкого вреда здоровью своему сыну.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СК Югры.

Напомним, что подобный инцидент случился в Нягани: там мужчина расстрелял своего сына из ружья.