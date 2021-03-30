Гендиректор «Юганскнипи» стал фигурантом уголовного дела из-за невыплаты зарплаты сотрудникам

В Югре 106 сотрудников ООО «Нефтеюганский научно-исследовательский и проектный институт» (ООО «Юганскнипи») не получали заработную плату. Общая задолженность предприятия перед работниками превысила семь миллионов рублей. Деньги выплатили после вмешательства прокуратуры, сообщается на сайте окружного надзорного ведомства.

За нарушения три должностных лица предприятия привлечены к ответственности. Гендиректору ООО «Юганскнипи» придется заплатить штрафы по административным делам. Кроме того, в отношении руководителя возбуждены два уголовных дела – о невыплате зарплаты и о нарушении порядка предоставления статистической информации.

По данным из открытых источников, ООО «Юганскнипи» находится в процессе банкротства.