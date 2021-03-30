Жительницу Нефтеюганска подозревают в убийстве супруга

В Нефтеюганске задержана 49-летняя женщина, которую подозревают в убийстве супруга. Преступление совершено ночью 26 марта в одном из домов 11-а микрорайона. Женщина была пьяна, а протрезвев сама вызвала правоохранителей.

«По версии следствия, во время ссоры со своим супругом, возникшей на почве ревности, и в отместку за оскорбления подозреваемая нанесла один удар кухонным ножом в область грудной клетки мужчины. От полученной травмы потерпевший скончался через непродолжительное время. Обнаружив утром тело супруга без признаков жизни, женщина обратился в правоохранительные органы», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уточняется также, что женщина раскаивается в содеянном. Суда она будет дожидаться под домашним арестом.