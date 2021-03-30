В Нефтеюганске росгвардейцы задержали мужчину, который стрелял в продавцов

Житель Нефтеюганска устроил вооруженное ограбление магазина, чтобы заполучить… энергетик. Буйного горожанина позже задержали сотрудники Росгвардии.

Как стало известно, инцидент произошел в одном из алкомаркетов в 12 микрорайоне. Мужчина три раза выстрелил в сторону продавцов, забрал напиток и скрылся. Однако сержантам удалось поймать юганца возле одного из жилых домов. О пострадавших не сообщается.

«Для дальнейшего разбирательства подозреваемый был передан прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции. По предварительным данным изъятое оружие является охолощенным. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщили в пресс-службе силовой структуры.