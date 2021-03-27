В апреле в МФЦ Нефтеюганска начнет работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ

В МФЦ Нефтеюганска горожане смогут провериться на ВИЧ. Там 2 апреля в утреннее время будет работать мобильный пункт тестирования. Информацию об этом предоставили в местной администрации.

«Пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию и получить до и после тестовое консультирование у специалистов очень просто. Для этого необходимо 2 апреля с 10:00 до 12:00 обратится в мобильный пункт тестирования», – прокомментировали в мэрии Нефтеюганска.

Отмечается, что акция проводится в целях повышения уровня знаний населения о проблемах распространения ВИЧ-инфекции.