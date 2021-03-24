16+
Логотип Сиапресс
USD  75,3585   EUR  89,7670  

Новости

Больше новостей
Боитесь ли вы заразиться COVID-19?
Комментировать
0
Интересуетесь ли вы туристическими поездками внутри страны?
Комментировать
0
Как вы оцениваете первые кадровые решения Андрея Филатова на посту главы Сургута?
Комментировать
0
Следите ли вы за криминальными новостями Сургута?
Комментировать
0
Больше опросов

Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти

Прокуратура Югры начала проверку после загрязнения нефтепродуктами участка земли

Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти
фото: pixabay.com

Новый разлив нефтепродуктов обнаружили в Нефтеюганском районе – на этот раз прорвало трубопровод компании ООО «РН-Юганскнефтегаз». Инцидент произошел четыре дня назад, 20 марта, но о нем СМИ стало известно только сейчас.

По сообщениям источников, на данный момент загрязнено 350 квадратных метров земли. Проверкой занялась прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного законодательства, а также правил промышленной и пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:30, просмотров: 125, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Радуемся каждому новому навыку, движению и прибавке в весе пациентов – это всегда для нас событие» 2146
  2. Юлия Майер: «Человек долгое время может не знать о том, что заражен ВПЧ, поэтому ему необходимо обследоваться» 1622
  3. ​«Наберитесь терпения». Сургутские чиновники рассказали, что делать с автохламом во дворе 1377
  4. ​В Сургуте задержан дилер с крупной партией лекарств 1211
  5. ​Конец льготной ипотеки: что будет с рынком недвижимости после отмены господдержки 1152
  6. Нижневартовского чиновника подозревают в получении взятки 1108
  7. ​Очеловечивание власти 1031
  8. ​Гонки на оленях, национальная борьба и костюмы: Сургутский район отметил День оленевода 852
  9. ​Для тюменских бизнесменов организуют зарубежные бизнес-миссии 806
  10. ​Тюменские застройщики наращивают скорость строительства с помощью новых технологий 785
  1. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 8650
  2. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 7432
  3. ​Медведю, напугавшему вартовчан, постараются найти достойное место обитания. Если выживет 5049
  4. ​Если реконструкция проспекта Ленина начинается с установки таких вот рекламных кошмариков, то это надо срочно останавливать 3967
  5. ​Зажало между ковшом и кабиной: в Сургуте погиб машинист трактора 3743
  6. ​СМИ рассказали, сколько углеводородов утекло из-за ЧП на Оби под Нижневартовском 3638
  7. ​В Нижневартовске произошло массовое ДТП — есть пострадавшие 3451
  8. Сургутяне возможно смогут летать в Турцию и обратно прямыми рейсами 3294
  9. ​Служба доставки в Нижневартовске не сможет работать целый месяц из-за клиента-ябеды 3138
  10. ​Сбежала от мамы: стала известна судьба медведицы, которая устроила переполох в Нижневартовске 3127
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 18585
  2. ​Оттенять собой первое лицо – занятие непродуктивное. Поэтому сняли сначала Шувалова, потом Жердева 9979
  3. ​В Югре из-за разлива нефтепродуктов горит река Обь 9660
  4. ​Машине снесло крышу: под Нефтеюганском в ДТП погиб человек 8882
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 8737
  6. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 8650
  7. ​В Сургуте начинается продажа квартир в малоэтажном ЖК «Зеленый» 8434
  8. ​Индивидуальное жилье класса люкс в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 7786
  9. ​Югорчанин нажился на имуществе работодателя 7714
  10. ​Дачникам Сургута не придется платить за мусор круглый год 7644

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика