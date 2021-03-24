Прокуратура Югры начала проверку после загрязнения нефтепродуктами участка земли

Новый разлив нефтепродуктов обнаружили в Нефтеюганском районе – на этот раз прорвало трубопровод компании ООО «РН-Юганскнефтегаз». Инцидент произошел четыре дня назад, 20 марта, но о нем СМИ стало известно только сейчас.

По сообщениям источников, на данный момент загрязнено 350 квадратных метров земли. Проверкой занялась прокуратура.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей среды, земельного законодательства, а также правил промышленной и пожарной безопасности. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили в ведомстве.