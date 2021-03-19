В Нефтеюганске раскрыли убийство трехлетней давности

Два жителя Нефтеюганска отправятся в тюрьму за убийство таксиста, которое они совершили еще в 2019 году. Преступники будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Сообщается, что три года назад, в сентябре, молодые люди вызвали по телефону такси. Во время поездки один из подсудимых начал угрожать ножом водителю и заставил его пересесть на пассажирское место, а также потребовал деньги. Получив средства, горожане купили спиртные напитки и выехали за пределы Нефтеюганска.

Убийство произошло на берегу реки – там один из злоумышленников несколько раз ударил таксиста ножом, после чего похитил документы, сотовый телефон и банковские карты. Подельники скрылись на авто, которое позже отогнали в безлюдное место.

«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителей Нефтеюганска к 17 и 4 годам лишения свободы», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.