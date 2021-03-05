Нефтеюганскому бизнесмену грозит лишение свободы за незаконное получение субсидий

В Нефтеюганске предприниматель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве после того, как получил субсидии, предоставленной в качестве поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, пострадавших от распространения коронавирусной инфекции.

По версии прокуратуры, бизнесмен предоставил ложные документы, чтобы получить финансовую поддержку.

«Проверка показала, что в сентябре 2020 года руководителем организации в администрацию Нефтеюганска предъявлены документы, подтверждающие понесённые затраты за аренду нежилого помещения и жилищно-коммунальные услуги. Однако, как выяснилось, указанные расходы фактически не соответствовали действительности. На основании указанных документов администрацией города организации была предоставлена субсидия. Таким образом, из бюджета города похищены денежные средства на сумму более 330 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Материалы прокурорской проверки направлены в органы внутренних дел, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере).