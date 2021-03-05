Под Сингапаем в ДТП погиб югорчанин

В Нефтеюганском районе случилось смертельное ДТП – на втором километре автодороги «Подъезд к поселку Сингапай» легковушка врезалась в «Мерседес» и от столкновения вылетела в столб. Водитель «Хендая» не дождался врачей.

«В 12:00, 4 марта, водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Хендай Солярис», по предварительным данным, выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем «Мерседес Бенс», под управлением водителя 1987 года рождения, который подал сигнал поворота налево. В результате столкновения автомобиль «Хендай» откинуло на встречную обочину, где он наехал на мачту освещения», – сообщили в ГИБДД Югры.

Отметим, что накануне в Нефтеюганском районе также случилась авария со смертельным исходом – столкнулись фура, грузовик, «Лада» и полицейский «УАЗ».