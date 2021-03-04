На трассе в Нетфтеюганском районе в автоаварии погиб мужчина

В четверг, 4 марта, около полудня на втором километре автодороги «Подъезд к п. Сингапай» в ДТП погиб 45-летний мужчина.

«Водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Сургута в сторону Нефтеюганска, по предварительным данным, выехал на встречную полосу дороги, где совершил столкновение с попутно движущимся автомобилем Mercedes-Benz под управлением водителя 1987 года рождения, который подал сигнал поворота налево. В результате столкновения автомобиль Hyundai откинуло на встречную обочину, где он наехал на мачту освещения. Водитель погиб на месте», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Сотрудники полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего.