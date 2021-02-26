Работник производственной базы в Югре украл имущества на более чем 200 тысяч рублей

Жителя Нефтеюганского района накажут по двум уголовным делам за кражу у работодателя. Работник производственной базы сорвал навесные замки, вошел в передвижные вагончики, которые служили складами служебной утвари, и похитил оттуда кабели на более чем 50 тысяч рублей. Но и на этом вор не остановился - через несколько дней мужчина вернулся в вагончики и утащил с собой тепловые пушки, светодиодные прожекторы и оконный кондиционер, прихватив «до кучи» еще кабелей. Имущества собралось на более чем 180 тысяч рублей. Против работника базы возбудили 2 уголовных дела.

В Советском районе от вора пострадал пенсионер. У мужчины украли бензопилу. В хищении подозревается 37-летний мужчина без работы, который решил таким образом пополнить свой бюджет – бензопила стоила 7 тысяч рублей. Однако продать ценный инструмент мужчина не успел – в ходе обыска полицейские пилу изъяли. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Всего в Югре за минувшие сутки зарегистрировали 65 преступлений, 39 из них раскрыто по горячим следам. Раскрываемость составила 60%.