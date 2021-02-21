В Нефтеюганском районе задержали женщину, которая обокрала вахтовика на 60 тысяч

Жительница Пойковского обокрала вахтовика на 60 тысяч. Женщина похитила ноутбук и банковскую карту, пока мужчина отсыпался после застолья.

Как выяснилось в ходе расследования, югорчанка распивала спиртные напитки в компании друзей и со своей будущей жертвой. Проснувшись на следующее утро, она стала рыться в вещах потерпевшего и нашла у него карту и ноутбук. За два часа жительница Нефтеюганского района совершила 30 покупок, а компьютер продала водителю транзитного транспорта.

«В отношении гражданки было возбуждено два уголовных дела по ч. 2 и ч. 3 ст.158 УК РФ – Кража. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В настоящее время женщине предъявлено обвинение. Материалы дела направлены в суд», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.