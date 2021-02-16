Пьяный югорчанин поджег автомобиль, который мешал ему пройти

В Нефтеюганске задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в поджоге чужого имущества. О происшествии в полицию сообщила хозяйка испорченной машины. Как выяснилось, горожанин пошел на преступление, потому что железный конь встал у него на пути.

«По словам подозреваемого, он вернулся домой после застолья, и на стоянке ему помешал передвигаться один из припаркованных автомобилей. Тогда, мужчине, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения, пришла в голову мысль избавиться от препятствия с помощью поджога. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.