Югорские полицейские задержали похитителей природных ресурсов

Сотрудники полиции Нефтеюганского района и Росгвардии задержали четверых человек во время совершения кражи газового конденсата.

По версии следствия группа состояла из двух жителей Тюменской области и двух югорчан. Подозреваемые методом врезки выкачивали газовый конденсат, подсоединившись к сливному патрубку находящегося в составе газопровода. После выкачки содержимое увозили для хранения на производственную базу, находящуюся в Нефтеюганске для дальнейшей реализации. Причинённый ущерб составил не менее 730 тысяч рублей, общий объем похищенного - 42 кубометра. Сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» ст. 158 УК РФ «Кража».