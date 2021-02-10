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Югорчане наворовали газового конденсата на 730 тысяч рублей

Югорские полицейские задержали похитителей природных ресурсов

Югорчане наворовали газового конденсата на 730 тысяч рублей
фото: pixabay.com, видео: УМВД Югры

Сотрудники полиции Нефтеюганского района и Росгвардии задержали четверых человек во время совершения кражи газового конденсата.

По версии следствия группа состояла из двух жителей Тюменской области и двух югорчан. Подозреваемые методом врезки выкачивали газовый конденсат, подсоединившись к сливному патрубку находящегося в составе газопровода. После выкачки содержимое увозили для хранения на производственную базу, находящуюся в Нефтеюганске для дальнейшей реализации. Причинённый ущерб составил не менее 730 тысяч рублей, общий объем похищенного - 42 кубометра. Сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО-Югре.

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» ст. 158 УК РФ «Кража».


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Сегодня в 12:12, просмотров: 299, комментариев: 0
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