Очередное смертельное ДТП случилось на дорогах Югры

В Нефтеюганском районе накануне, 8 февраля, легковушка влетела в грузовик. От автомобиля осталась лишь покореженная куча металла. Из-за этого скончался один водитель, не дождавшись приезда врачей.

«Около 15:20 на 658 километре автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» произошло столкновение двух транспортных средств: «Киа Сол», под управлением женщины 1972 года рождения, и «КАМАЗ», под управлением мужчины 1968 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Киа Сол» скончалась на месте происшествия», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Напомним, что смертельная авария случилась в Сургутском районе на выходных. Один из участников инцидента погиб от полученных травм.