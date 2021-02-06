В Нефтеюганске завершено расследование убийства из-за мусора

Нефтеюганские следователи раскрыли убийство, которое совершил местный житель: пьяный горожанин поругался с другим мужчиной и ударил его ножом. Причиной конфликта стала дележка территорий по сбору утилизированных товаров из магазина.

«Обвиняемый не сознался в содеянном, вместе с тем следователями собраны достаточные доказательства его виновности, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в СК Югры.

Напомним, что инцидент произошел 20 ноября прошлого года. Нефтеюганец скончался после одного удара ножом в грудь.