Мошенники в Нефтеюганске лишили денег женщину, готовую заплатить за трудоустройство

За прошедшие сутки зарегистрирован еще один факт мошенничества. Жертвой оказалась 53-летняя жительница Нефтеюганска. По словам потерпевшей она уже долгое время находилась в поисках работы и однажды в интернете нашла подходящую вакансию. Связавшись через Skype с потенциальным «работодателем» женщина перевела мошеннику 246 тысяч рублей в надежде, что скорым временем она вернет свои деньги и покроет долговое обязательство перед банком.

На этот раз доверчивость легла на слова мошенника о том, что необходимо проверить активность банковского счета и получить бонусы для будущей работы, передает УМВД России по ХМАО-Югре.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Нефтеюганску возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полицейские призывают жителей Югры не доверять «работодателям» в интернете и ни в коем случае не переводить денежные средства неизвестным. Лучше всего обговаривайте условия трудоустройства с работодателем при личной встрече.