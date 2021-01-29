Из-за аварии в Нефтеюганском районе погиб водитель грузовика

Смертельное ДТП произошло накануне, 28 января, в Нефтеюганском районе. Столкнулись два грузовика, один человек погиб.

«В 17:15 на 797 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Нефтеюганском районе произошло столкновение двух транспортных средств «КАМАЗ». В результате ДТП водитель одного из автомобилей погиб, второй получил травмы», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отмечается, что за сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и восемь получили травмы.