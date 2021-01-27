В Нефтеюганске директор строительной компании похитил 28 млн рублей у обманутых дольщиков

В Нефтеюганске будут судить директора строительной компании за хищение средств, поступивших от дольщиков. Генеральный директор ООО «ДСК-2», ООО «Юганскстрой», ЖСК «Новострой» обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Обвиняемый на протяжении трех лет использовал инвестированные дольщиками средства - более 28 млн. рублей. При этом обещанных трех домов обманутые нефтеюганцы так и не дождались.

Иски о возмещении ущерба подали 17 человек. Обвиняемый возместил ущерб лишь частично - на сумму свыше 23 млн. рублей.

Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для дальнейшего рассмотрения.