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Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ

В Нефтеюганске выброшенный реквизит квест-комнаты напугал горожан

Юганцев напугали бутафорские трупы на помойке // ФОТОФАКТ
фото: Это Юганск, детка

Жителей Нефтеюганска напугали фейковые трупы – кто-то оставил у мусорного контейнера изуродованные, измазанные краской манекены с пакетами на голове. Фотография с места событий была опубликована в городском сообществе «Это Юганск, детка».

Отмечается, что такая находка была обнаружена в 12 микрорайоне. Многие югорчане юмора не оценили, сообщив, что во время выброса отходов «чуть не получили инфаркт», а некоторые жители изъявили желание забрать пугающую бутафорию себе.

Хозяин «трупов» быстро нашелся – как оказалось, манекены были реквизитом квест-комнаты. Владелец заведения рассказал, что у них не было намерения кого-то напугать или таким образом пошутить, изначально весь инвентарь был сложен за мусоркой так, чтобы никто не увидел.

«Чем этот мусор помешал, мне понятно... Вот то, что какой-то умник их поставил стоя, это да, не смешно! Выбросила их наша компания, и никто издеваться и шутить жестоко не собирался! Если кому-то предоставило это неудобство, то прошу прощения!» – написал бывший хозяин страшных атрибутов.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 73, комментариев: 0
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