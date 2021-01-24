В Нефтеюганске выброшенный реквизит квест-комнаты напугал горожан

Жителей Нефтеюганска напугали фейковые трупы – кто-то оставил у мусорного контейнера изуродованные, измазанные краской манекены с пакетами на голове. Фотография с места событий была опубликована в городском сообществе «Это Юганск, детка».

Отмечается, что такая находка была обнаружена в 12 микрорайоне. Многие югорчане юмора не оценили, сообщив, что во время выброса отходов «чуть не получили инфаркт», а некоторые жители изъявили желание забрать пугающую бутафорию себе.

Хозяин «трупов» быстро нашелся – как оказалось, манекены были реквизитом квест-комнаты. Владелец заведения рассказал, что у них не было намерения кого-то напугать или таким образом пошутить, изначально весь инвентарь был сложен за мусоркой так, чтобы никто не увидел.

«Чем этот мусор помешал, мне понятно... Вот то, что какой-то умник их поставил стоя, это да, не смешно! Выбросила их наша компания, и никто издеваться и шутить жестоко не собирался! Если кому-то предоставило это неудобство, то прошу прощения!» – написал бывший хозяин страшных атрибутов.