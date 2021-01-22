В Нефтеюганском районе столкнулись две иномарки: молодой водитель «Тойоты» въехал в «Мерседес». Инцидент произошел накануне, 21 января. Пассажиры одного из автомобилей получили травмы.

«В 14:18 на 23 км автодороги «подъезд к городу Сургут» Нефтеюганского района 21-летний мужчина, управляя автомобилем «Тойота», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем «Мерседес» под управлением 30-летнего мужчины. В результате ДТП два пассажира автомобиля «Тойота», 24-летняя девушка и 21-летний мужчина, получили травмы», – сообщили в ГИБДД Югры.

Отмечается, что за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы.