Из-за пожара в Нефтеюганске начата прокурорская проверка

Нефтеюганска прокуратура начала проверку из-за пожара, который произошел накануне, 15 января, в жилом доме седьмого микрорайона. После этого эксперты расскажут, была ли соблюдена пожарная безопасность, а также определят степень ответственности виновных лиц.

Напомним, что во время пожара пострадало трое: женщина доставлена в ожоговый центр Пыть-Яха, мужчина с отравлением продуктами горения отправлен в городскую больницу, третий пострадавший от госпитализации отказался, ему оказали помощь врачи бригады скорой помощи.