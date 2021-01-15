В Нефтеюганске загорелся дом: один человек пострадал, два госпитализированы

Три человека пострадали на пожаре в Нефтеюганске. Инцидент произошел ночью 15 января в седьмом микрорайоне. Огнеборцам потребовалось практически два часа, чтобы ликвидировать возгорание.

«Женщина с ожогами в тяжелом состоянии госпитализирована в ожоговый центр Пыть-Яхской окружной больницы, мужчина с отравлением продуктами горения средней степени тяжести госпитализирован в Нефтеюганскую окружную больницу. Третий пострадавший с травмами легкой степени в госпитализации не нуждался, оказана медицинская помощи на месте», – сообщил главный врач Нефтеюганской станции скорой помощи Александр Мошкин.

На тушение прибыло восемь единиц техники и 30 пожарных. Причину происшествия еще предстоит установить.