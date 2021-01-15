Водитель и пассажир легковушки не выжили во время ДТП в Нефтеюганском районе

В Нефтеюганском районе в ДТП погибло два человека: «Лада» столкнулась с «МАЗом», виновник аварии и его пассажир не выжил. Инцидент произошел накануне, 14 января.

«В 18:50 на 615 км автодороги «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» в результате столкновения двух транспортных средств: «Лада Ларгус» и «МАЗ», погибли 46-летний водитель «Лады» и его 33-летний пассажир. По предварительной информации, водитель Лады, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество автомобилю «МАЗ», – сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Отметим, что за сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых два человека погибли и шесть получили травмы.