Спикер думы Нефтеюганска Николай Цыбулько попал в больницу с коронавирусом

Спикер думы Нефтеюганска Николай Цыбулько госпитализирован с осложнениями, связанными с коронавирусом. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источники.

По данным собеседников агентства, 70-летний депутат заболел во время новогодних каникул. Его положили в больницу из-за поражения легких. Сейчас он идет на поправку. Аппарат думы не стали отправлять на самоизоляции.

Напомним, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев и ряд сотрудников мэрии переболели коронавирусом в середине лета 2020 года.