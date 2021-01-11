Зоозащитники Нефтеюганска обратились к Наталье Комаровой с просьбой помочь остановить убийство животных

Волонтеры Нефтеюганска опубликовали петицию к губернатору Югры Наталье Комаровой с просьбой помочь остановить жестокое обращение и убийство животных. По данным зоозащитников на одном из земельных участков в Сингапае собаки содержатся в адских условиях.

«Животные обречены на умышленную и голодную смерть, потому что они просто заперты в балках, вагончиках и вольерах <...> На участке волонтёры обнаружили трупы животных. <...> Волонтеры уже длительное время ездят на участок, кормят животных – бросают еду через забор, кидают сено, чтобы оставшиеся собаки не замёрзли в холода и от голода, т.к. животные настолько голодны, что более сильные съедают слабых, а те, что заперты в вагончиках, в основном, поумирали, волонтёры сняли на видео, эти ужасные кадры», – говорится в петиции.

ВИДЕО 18+

На данный момент петицию подписали почти 700 человек.

О том, что волонтеры пытаются спасти животных, запертых на территории частного приюта, siapress.ru сообщал в конце декабря 2020 года. Активисты вызывали на участок полицию, однако пока уголовное дело не возбуждено.

Стоит отметить, что тема безнадзорных животных поднималась на встрече губернатора Натальи Комаровой с жителями Нягани, которая состоялась 9 января. «Необходимо создать систему, которая затрагивает все этапы: от появления животного в доме до потери связи с хозяевами. Цель: спасение жизни животных и создание безопасных условий для югорчан», – отметила губернатор.