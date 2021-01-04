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Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов

В Нефтеюганске жительница приютила синицу: птица прилетела к ней погреться и застряла в вентеляции

Жительница Нефтеюганска приютила синицу на время холодов
фото: Типичный Нефтеюганск

Жительница Нефтеюганска приютила на время синицу – птица залетела к девушке в дом, чтобы погреться, и едва не стала добычей кошек, живущих в квартире. Об этом горожанка написала в местном городском сообществе.

«Замерзшая синичка, видимо, хотела погреться в вентиляционной шахте, да так и не смогла выбраться и просто влетела в квартиру, чуть не став добычей домашних кошек. Чуть потеплеет, и отпустим на волю», – рассказала местная жительница в паблике «Типичный Нефтеюганск».

Юганцы переживали за судьбу птицы, но девушка заверила, что с ней все хорошо – представительница пернатых отогрелась и с аппетитом кушает кунжут.

Напомним, что животные и птицы часто наведываются в дома югорчан. Так, к сургутянам, живущим на Комсомольском проспекте, осенью приходила белка.


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04 января в 14:10, просмотров: 2166, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
05 января в 10:04
молодцы

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